Netflix estrenará un documental sobre Nisman con testimonios de Stiuso, Fein, Parrilli y Arroyo Salgado

Apenas comience el 2020, Netflix lanzará la serie documental "El fiscal, la presidenta y el espía", que retratará el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Serán seis capítulos de una hora cada uno e incluirá los testimonios de los protagonistas como el ex espía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Horacio Stiuso, su ex director Oscar Parrilli, la ex fiscal que investigó la muerte Viviana Fein, la ex esposa de Nisman Sandra Arroyo Salgado y un espía y amigo del fiscal fallecido, Carlos "Moro" Rodríguez, entre otras voces.

Se trata de un trabajo del director documentalista Justin Webster, quien aseguró que fue "el trabajo más complicado de mi vida" que le llevó casi cuatro años y recopila más de mil horas de archivos y grabaciones. El trabajo fue presentado en el Festival de Cine de San Sebastián y se enfoca en resolver el enigmático que dividió las aguas en el país: ¿fue un suicidio o un asesinato?

En declaraciones a diario Perfil, Oscar Parrilli confirmó que fue entrevistado aunque no quiso responder sobre las impresiones o expectativas que le había generado dicha entrevista: "Hasta no verlo, no quiero opinar, porque ya han mentido mucho, incluido ustedes, los periodistas", dijo, y confirmó que "cuando salga lo voy a ver, aunque no creo que el mismo 1 de enero porque voy a estar con mi familia".

Parrilli sostiene la misma teoría que la ex fiscal Viviana Fein, que investigó la causa de muerte hasta 2016: que fue un suicidio. "No hubo ninguna prueba certera, precisa y contundente de que fuera un homicidio", dijo la exfuncionaria judicial. Dentro de esa hipótesis, Parrilli también agregó en sus declaraciones judiciales en 2017 que fue el propio Horacio Stiuso, ex agente de la ex SIDE, quien trabajó junto a Nisman en la causa que presentó días antes de morir, acusando a Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de su gobierno de encubrir a iraníes sospechados de ser autores del atentado a la AMIA en 1994, cuya investigación estaba a cargo de Nisman.