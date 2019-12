Motochorros asaltaron a una mujer de 60 años cuando iba a trabajar

Las consecuencias del hecho pudieron ser más graves, pero afortunadamente la víctima pudo mantener el equilibrio y no cayó de su bicicleta. El hecho ocurrió este miércoles 25 de diciembre, minutos antes de las nueve de la mañana, cuando casi todos descansaban luego de los festejos de navidad.

Teresa, una mujer de 60 años, vecina de barrio Iriondo, se dirigía a su trabajo. "Eran las nueve menos cuarto de la mañana. Yo cuido a una persona en calle Castelli al 1900, iba a trabajar como todos los días"; contó a Santotomealdia.

"No había nadie en la calle, no sé de donde me salieron. Me arrebataron el bolso, yo tenía mil quinientos pesos, el celular, los anteojos, un botón anti pánico que también me robaron", detalló a continuación.

Al momento del hecho, la mujer circulaba en su bicicleta por calle Sarmiento al 2400, entre Saavedra y Moreno. Dos hombres en moto la abordaron y no le dieron lugar a ninguna reacción. "Por suerte no me hicieron caer", reflexionó la mujer, y añadió: "Eran dos en una moto negra, una 110 cc, pero no les vi la cara".

No es el primer hecho de estas características que ocurre en nuestra ciudad, en el que motochorros atacan a mujeres en la vía pública. La denuncia fue radicada en la Comisaría 12 de nuestra ciudad, pero por el momento no hay novedades sobre los autores.