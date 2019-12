Rodrigo Alonso: “Las políticas económicas y sociales impactaron negativamente en la escuela pública”

El secretario general de la Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) del departamento La Capital, Rodrigo Alonso, realizó un balance del año que concluye para los docentes santafesinos. Fue muy crítico del gobierno de Mauricio Macri, al afirmar que sus políticas económicas y sociales impactaron negativamente en la escuela pública. Sobre las nuevas gestiones de gobierno –en la Nación y la Provincia- expresó que la expectativa del gremio es que todas las discusiones se puedan dar en el ámbito paritario.

En una entrevista con Santotomealdia, Alonso afirmó que 2019 “fue un año muy difícil”. Y agregó: “La situación económica golpeó fuertemente a las trabajadores y trabajadoras en general, pero también a la comunidad educativa”. En ese sentido, dio un claro ejemplo: “Nosotros venimos visualizando la gran cantidad de alumnas y alumnos que piden una copa de leche o un lugar en un comedor escolar; y todo esto conspira contra el proceso de enseñanza y aprendizaje”.

“Las políticas económicas y sociales impactaron negativamente en la escuela pública. Ante esto, siempre hay sectores que estuvieron de pie y luchando y nosotros sentimos un gran orgullo de pertenecer a una organización sindical que desde un primer momento salió a pelear contra estas políticas neoliberales”, añadió a continuación

“Las políticas económicas y sociales impactaron negativamente en la escuela pública".

Al referirse a la situación provincial, el dirigente gremial valoró un logro que consideró “central”: mantener la paritaria. “La Paritaria provincial funcionó y es nos permitió poder discutir aumentos salariales, que no fueron todo lo que esperábamos, pero indudablemente no hemos perdido tanto ante la inflación. Creemos que indudablemente faltó poder plasmar cuestiones que estaban incluidas en la paritaria, relacionadas a las condiciones de trabajo, a la salud, a la seguridad, y eso es algo que debemos profundizar”, detalló.

Sobre el mismo tema, trazó un paralelismo con lo ocurrido a nivel país. “La gran dificultad que hemos tenido fue la falta de convocatoria a paritarias. La última convocatoria a Paritaria nacional fue en el año 2016. Y es un ámbito que ayuda, porque sirve como paraguas para resolver los problemas provinciales. Hoy tenemos 24 jurisdicciones totalmente segmentadas, con salarios distintos, con condiciones de trabajo diferentes. Estos nuevos tiempos políticos deberían ser importantes para poder recuperar esto tan importante que es la convocatoria a paritaria nacional”, expresó Alonso.

La mirada hacia 2020

Sobre el futuro, se mostró optimista: “esperamos que se pueda dar una convocatoria a la Paritaria nacional, para que en ese marco podamos discutir el salario, pero también algo que es central: volver a recuperar el presupuesto educativo y volver a recuperar todos los programas educativos nacionales, como el Conectar Igualdad, el Plan de Lectura, entre otros”. Y remarcó: “son temas que debemos volver a discutir, porque el objetivo es no solo hacer valer nuestros derechos, sino mejorar la escuela pública”.

"Exigimos que se cumpla el acta paritaria firmada en abril de este año”.

Consultado sobre los objetivos locales, Rodrigo Alonso anticipó que desde AMSAFE están "exigiendo poder cumplir el acta paritaria firmada en abril de este año”. Y contó que “lo que está faltando son cuestiones relacionadas a los traslados y a los procesos de titularización”. En el mismo sentido, marcó que “faltaría un cronograma que nos permita saber cuándo los compañeros van a poder llevar adelante las titularizaciones, en todos los niveles”.

Finalmente, aclaró que el objetivo “también es que haya una convocatoria a paritaria para discutir la recuperación del poder adquisitivo del salario”. Y manifestó que no dejarán de lado temas como “la estabilidad laboral y otros, que con la gestión anterior no lo pudimos hacer”. Sobre ese punto, anticipó que consideran “muy importante hablar de la prevención de la salud para los docentes, discutir sobre la infraestructura escolar y la creación de cargos”, ya que “en los últimos cuatro años no hubo creaciones de cargos, que son necesarios en los distintos niveles y en las diferentes modalidades”.

Mirá la nota completa en SantotomealdiaTV