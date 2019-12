Giobergia: “El déficit de la Caja de Jubilaciones para 2019 ascenderá a $ 13 mil millones”

El director de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe, Humberto Giobergia, se refirió al financiamiento del déficit por parte de la Nación, en el cual habría una diferencia superior a los 2 mil millones de pesos que el Estado santafesino no recibirá de la Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) en concepto de deuda nacional.

“Estamos en proceso de verificación de la información recibida en la primera simulación, ya que de acuerdo a la misma lo que resta transferir a la provincia por parte de Anses no serían $ 5.800 millones de pesos sino $ 3.216 millones”, afirmó Giobergia.



En el mismo sentido, agregó que “desde que asumimos estamos retomando las gestiones para cerrar el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones del Ejercicio 2018, esto es con la suscripción del convenio correspondiente en el que se determina el monto y la modalidad de pago del mismo”.



"Lo no reconocido obedece fundamentalmente a las edades jubilatorias -por la compensación de exceso de servicios por faltante de edad- y las diferencias en cuanto a la movilidad”, amplió el titular del organismo.



Por último, Giobergia sostuvo: “Con la aceptación de los números finales, desde Anses enviarán un convenio en el que determinará el monto y la modalidad de pago del déficit del organismo previsional”.

Fuente: Gobierno de la Provincia